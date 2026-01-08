タレントの森脇健児（58）が、6日放送のABCテレビ「千鳥の相席食堂」（火曜後11・17）に出演。自虐ネタを連発して、千鳥を苦笑いさせた。オープニングからハイテンションで登場した森脇。神社で手を合わせると「やる気、元気、森脇」とまずは持ちネタを披露し、VTRで見ていた千鳥・ノブが「こんな神様の前で」とダメ出しをした。さらに森脇は「1990年代はかなりブレークしました。年収は1億円ありました」と赤裸々に告白。「