8日朝、大仙市で除雪作業をしていた73歳の女性が転倒し、大けがをしました。大仙警察署の調べによりますと、8日午前6時20分ごろ、大仙市北野目の73歳の女性が自宅前の除雪作業をしていた際に転倒しました。女性は自宅に戻り家族を通じて消防に通報し、病院に運ばれましたが、左肩の脱臼や骨折するなどの大けがをしています。