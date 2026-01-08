8日、プレミアリーグ第21節でアーセナルVSリヴァプールの上位対決が行われる。今季のリヴァプールは安定感を欠いているものの、それでも実力はある。首位を走るアーセナルにとって、今節のリヴァプール戦は難しい一戦となるだろう。暫定で2位のマンチェスター・シティ、3位のアストン・ヴィラと首位アーセナルの勝ち点差は5ポイントで、安心できる点差ではない。アーセナルがリヴァプール戦を落とした場合、優勝争いの行方は分から