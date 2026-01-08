インテル・マイアミでプレイするアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは38歳の今もトップパフォーマンスを維持しているが、年齢的にキャリアの終盤に入っているのは間違いない。気になるのは、引退後にどうサッカー界と関わるかだ。指導者としてもオファーは殺到するはずで、『メッシ監督』を見てみたいと考えるファンも多いだろう。しかしアルゼンチン『Luzu TV』によると、メッシ本人は今のところ指導者にあまり興味がないようだ