2025年5月に公開され、2025年公開洋画で初めて且つ最速で興行収入50億円を突破した、トム・クルーズが映画人生の全てを賭けたシリーズ集大成にして最高傑作『ミッション：インポッシブル/ファイナル・レコニング』の〈TV初〉最速放送が「BS10プレミアム」にて決定！ 『ミッション：イン