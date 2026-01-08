ボートレースからつのG3「オールレディースNewYearCup」は8日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、9日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦初っぱなの10Rは得点率3位の遠藤エミ（37＝滋賀）がインからコンマ07の鋭発を決めると、そのまま逃げ切って後続を一気に突き放し1着。優勝戦進出一番乗りを果たした。「バランスが取れて全部の足がいいですね。ペラが合っていなくても本番に行ったら力強さが