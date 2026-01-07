Netflixは、2026年もヒューマンドラマ、ロマンス、アクション、サスペンス、ホラー、コメディ…などあらゆるジャンルの作品たちを続々独占配信する。この度、「Next on Netflix」と題し、2026年配信の主な海外映画&シリーズが特別映像とともに一挙に発表された。 Netflix配信予定海