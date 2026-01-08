イオンリテールはきょう8日より順次、「イオン」「イオンスタイル」約360店舗にて、バレンタイン企画を本格的にスタート。本牧数は約970品目で、そのうち限定商品として84品目を展開する。【画像】「2026イオンのバレンタイン」イオン限定ほか（主な商品）今年は“推し活・自分へのご褒美・手軽な価格でボリューム感のある”をキーワードに、多彩なラインアップを用意した。「推し活チョコ」は、前年比1.4倍と大幅に拡充。「