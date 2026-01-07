社会人2年目・ZAi編集部員のザイゼンがお金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「若手会社員も節税できる？」。12月に慌てて年末調整の書類を提出した人は多いだろう。年末調整は、関係書類を勤め先に提出することで、税金を取り戻す仕組みだが、節税するためには知識と日頃からの準備が必要だ。そこで今回は、税理士でファイナンシャル・プランナーの伴洋太郎先生に、若手会社員ができる節税