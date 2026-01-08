ぶつかり稽古で胸を出す朝乃山＝8日、東京都墨田区の高砂部屋大相撲初場所（11日初日・両国国技館）で9場所ぶりの再入幕として臨む元大関朝乃山が8日、「優勝したい。あの光景は忘れられない」と2019年夏場所以来2度目の制覇へ意欲を示した。この日は東京都墨田区の高砂部屋で相撲を取らず、ぶつかり稽古などで調整。6日には出稽古に来た横綱豊昇龍と10番以上取ったそうで「いい稽古ができた。番付発表からは順調に稽古を積め