今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第68回（2026年1月7日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）「やはり女中ではなかったのか」親の承諾も得ずに、勢いで結婚の誓いを神様にしてしまったトキ（高石あかり、「高」の表