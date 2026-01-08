大井川鉄道は８日、蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」の公式イベントで、トーマスの大親友の緑色のタンク機関車「パーシー号」を今年、走行させることを発表した。トーマス号に先駆けて、パーシー号は大井川本線の新金谷駅〜家山駅・川根温泉笹間渡駅間を運行予定。その後トーマス号も大井川鉄道にやって来る。助け合いながら活躍するトーマスと仲間たちの物語を、本物の蒸気機関車での旅を通して体感できる内容だ。運転日