トランプ政権は、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）をはじめ、66の国際機関から米国を脱退させる/Mario Tama/Getty Images/File（CNN）トランプ政権は、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）をはじめ、66の国際機関から米国を脱退させる。ホワイトハウスが7日に発表した覚書とSNSへの投稿で明らかになった。この動きが実現すれば、米国は国際的な気候変動対策協議から外れ、気候対策を優先課題とする各国との緊張が高まる可能性がある