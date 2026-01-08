山梨県上野原市で、きょう午前、山火事が発生し、現在も消火活動が続けられています。8日午前10時40分ごろ、上野原市・犬目地内（いぬめちない）で、「山の方で煙が見える」と近隣住民から通報がありました。消防では、2機のヘリコプターなどで消火活動を行っていますが、少なくとも400平方メートルを焼いて、現在も、延焼中です。これまでにけが人は確認されていません。現場付近には、住宅などはないものの、登山者が確認されて