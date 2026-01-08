お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（34）が7日放送の「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。正月太りについて語った。番組の企画は「正月太りラクに解消2時間SP」と題し、さまざまな説を紹介した。手越は「この番組の企画でここに座らせていただいて、本末転倒なんですけど、太る自分がありえないから。ありえないです。食べたかったら運動すればいいそれだけの話なんですよ。運動したくなかったら食べる分を制御