総合格闘家のエドポロキング選手（24）が、2026年1月4日にXを更新。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）らとの集合写真を公開した。弟も「兄貴が小さく見えました」エドポロキング選手はXで、「刺激をありがとうございました 2026年は絶対にブチかます！ やり切るんで応援お願いします」と投稿。ダルビッシュ有投手を含む、4人での集合写真を公開した。公称身長196センチ、体重100キロのダルビッシュ有投手だが、エ