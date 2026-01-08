高松南警察署 高松南署は8日、高松市太田下町の無職の男（27）を殺人未遂の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、男は5日午後8時ごろ、高松市の駐車場で知人男性の背中をナイフで刺すなどして殺害しようとし、背中と右手に全治約2週間のけがをさせた疑いです。男は傷害容疑で現行犯逮捕されましたが、けがをしていたためいったん釈放して治療と捜査を進め、殺人未遂に容疑を切り替えました。 警察の調べに対して、