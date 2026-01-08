岡山市長の会見8日 岡山市は物価高騰対策として当初、市民1人当たり現金3000円を給付するとしていましたが、さらに2000円上乗せする方針を固めました。 上乗せの理由について、岡山市の大森市長は財源となる国の交付金が見込みより増えたためとしています。 岡山市は全ての市民約70万人に、1人当たり5000円の現金を給付するため、上乗せ分の補正予算案を1月15日の臨時市議会に提出します。 住民税非課税世帯に対