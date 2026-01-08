今日8日、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。3連休は今季一番の寒気が流れ込むものの、影響が長引くことはなさそうです。1月中頃にかけて、北・東日本は気温が平年より高く、西日本は平年並みかやや高いでしょう。1月後半以降も東・西日本は、寒中としては気温が高い予想です。数値予報モデルによる予測結果今日8日、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)は、アリューシャン低気圧が弱く、