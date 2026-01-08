双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子が生まれて100日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】「双子生誕100日」色違いの袴を着て堂々ポーズ「めちゃくちゃ大きくなったー！」生成AIで写真のデコレーションも翔子さんは「双子生誕100日記念♡生まれて100日」「100日生きました！すごい！おめでとう！」と “100日” を連呼して祝福。