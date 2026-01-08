お笑いコンビ、納言の薄幸（32）が8日、都内でフジテレビ系主演ドラマ「ヤンドク！」（12日開始、月曜午後9時）記者会見に出席した。同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本環奈）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく。薄幸はベテラン看護師役で出演する。この日