三毛猫が「駅長」を務めることで知られる和歌山電鉄の貴志駅（和歌山県紀の川市）で７日、３代目猫駅長となった三毛猫「よんたま」（雌、９歳）の就任式が行われた。昨年１１月に２代目猫駅長「ニタマ」が死んで空席となっていた。よんたまは２０１８年から同電鉄の伊太祈曽（いだきそ）駅（和歌山市）の猫駅長などを務めてきた。式典で同電鉄の小嶋光信社長から辞令を交付されたよんたまは、「ニャー」と鳴いて応えた。「『