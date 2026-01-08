８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８４４円７２銭（１・６３％）安の５万１１１７円２６銭だった。２日連続で値下がりした。前日の米株式市場は、これまで株価が急上昇していた反動で、ダウ平均株価（３０種）が下落した。東京市場も年明け以降、日経平均が最高値圏を推移していたことから、米市場の流れを引き継いで利益を確定する動きが広がった。特に半導体関連銘柄の値下がりが相場を押し下