「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が、7日配信のABEMAのニュース番組「ABEMA Prime」に出演。老後を孤独に過ごさないためのアドバイスを送った。番組では、高齢者の1人暮らしが過去最多を記録したという話題を紹介。特に、人付き合いの少ない男性シニアが孤独に陥りがちで、「若い時に友達をつくっておけば」「1年以上誰とも話していない」などと語る高齢男性のインタビューも伝えた。ひろゆき氏はまず