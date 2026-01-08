2026年に入り、安徽省合肥市の果物市場ではチリ産チェリーが人気商品になっており、価格は前年同期比で3割以上安くなった。中国新聞網が伝えた。同市にあるチェーンスーパーの従業員は、「1日平均100箱以上売れており、祝日・休日には最大500箱に達することもある。チリ産チェリーは25年に例年より1カ月近く早い11月末から入荷が大幅に増加し、入荷量急増の直接的な影響として価格が下がった」と説明した。安徽省の重要な農産物集