「ブタを飼わなかったら知らなかった事コブタの時にグングン鼻を押し当てるまぁしつこい全身全霊でやります。甘えてる時にやるねだいたい一才すぎるとやらなくなるけどうちの2歳半になるブゥ様は甘えん坊だからまだやります」【動画】子ブタが甘える可愛い仕草を見る投稿された動画で一心不乱に飼い主さんの手に鼻をグイグイとこすりつけているのは、生後2ヶ月の子ブタ「とんすけ」くんです。飼い主は栃木県那須町で「癒され亭」と