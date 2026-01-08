西武は8日、海外フリーエージェント（FA）権を行使した桑原将志外野手を獲得した人的補償として、古市尊捕手がDeNAに移籍すると発表した。古市は球団を通して「正直なところ、まだ実感はわいていません。リーグが変わり、これまで投手と積み重ねてきたものも、また一から築いていく部分があると思います。だからこそ、改めて丁寧にコミュニケーションを重ねながら、1日でも早く信頼を勝ち取れるよう取り組んでいきたいです。打