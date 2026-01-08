またも勝利を掴めなかった。トッテナムは現地１月７日、プレミアリーグの第21節で、ボーンマスと敵地で対戦し、２−３で敗れた。これで３試合勝ちなし、７勝６分け８敗の戦績で勝点27の暫定14位となった。選手もファンもフラストレーションがたまっているのかもしれない。試合後には両者が衝突したようだ。イギリス紙『THE Sun』は、「ミッキー・ファン・デ・フェンが敗戦後に、トッテナムファンを挑発する衝撃の瞬間」など