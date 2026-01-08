ホッカイドウ競馬は8日、田中淳司厩舎のベストグリーン（牡3）が、G3サウジダービー（2月14日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場ダート1600メートル）に遠征すると発表した。同馬は昨年夏の門別で3戦3勝。10月は川崎に遠征して鎌倉記念を快勝。12月の全日本2歳優駿は3着だった。