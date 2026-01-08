陸上女子の細田あい（３０）＝エディオン＝が８日、今年度限りでの現役引退を発表した。自身のインスタグラムを更新。「このたび、陸上競技を今年度限りで引退することを決断いたしました。急なご報告と感じられる方も多いかと思いますが、もともとはパリオリンピックへの挑戦を一つの区切りにしたいと考えていました。しかし、怪我の影響により準備不足な部分が多く残っていたことから、『やりきった』という形で競技を終えたい