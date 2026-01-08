群馬県富岡市の空き家で近くに住む無職女性（８１）の遺体が見つかった事件で、県警は８日、女性の通帳などを盗んだとして窃盗容疑で逮捕された住所不定、無職富田健一容疑者（５５）を強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで再逮捕した。発表によると、富田容疑者は昨年１２月２９日午後１１時〜３０日午前１時頃、女性方に侵入、現金約２万円と通帳２通、印鑑１個（８０００円相当）を奪って女性の首を手で圧迫して殺害し、同