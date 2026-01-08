陸上自衛隊での性被害を訴えた元自衛官五ノ井里奈さん（26）が国などに損害賠償を求めた横浜地裁の訴訟で、元隊員、国との和解が成立する見通しとなったことが8日、訴訟記録などから分かった。実名告発で始まった一連の訴えが終結する。