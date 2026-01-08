8日の東京株式市場は日経平均株価（225種）は続落した。半導体関連銘柄の一角が売られ、相場を押し下げた。終値は前日比844円72銭安の5万1117円26銭。東証株価指数（TOPIX）は27.00ポイント安の3484.34。出来高は約23億3096万株だった。