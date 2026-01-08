暴力団排除を呼びかける啓発ポスターの作成に協力したとして、警視庁は８日、サッカー日本代表の森保一監督に感謝状を贈った。同庁は昨年１０月、森保監督を起用した啓発ポスターを作成。腕を組んだ森保監督の写真に、「暴力団追放」「心をひとつに」とのキャッチコピーを添えた。約３万枚を作成し、東京都内の駅や商業施設などで掲出している。この日、同庁本部で贈呈式が行われ、親家和仁・刑事部長から感謝状を受け取った