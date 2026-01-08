俳優の松田龍平（42）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。40歳で逝去した、父で俳優の松田優作さんについて語った16歳の時に映画「御法度」で俳優デビュー。司会の黒柳徹子（92）に「プレッシャー、ありました」と聞かれると「プレッシャーというか。（父と）同じようなことは絶対にできないと思っていたし」と話した。「男らしくて強い人だったから。同じような役者になれっていわれても無理だ