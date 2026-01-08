ディズニーの人気アニメ「塔の上のラプンツェル」の実写版映画化に向け、ようやくメインキャストが決定した。美しい金髪の王女ラプンツェル役にはオーストラリア出身のティーガン・クロフト（２１）が、大泥棒でお調子者の青年フリン・ライダーには米ミュージカル俳優マイロ・マンハイム（２４）が、それぞれ務める。ティーガンは２０１６年のＳＦ映画「ＯＳＩＲＩＳ／オシリス」で主役に大抜擢され、１８年からは米動画配信サ