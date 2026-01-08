お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」が８日、都内で「はじめたいこと見つけよう！２０２６年はじめたいことＲＡＮＫＩＮＧ発表会」に登場した。３人は芸人活動に加えて、趣味や自己表現の幅を大きく広げたことをたたえ、「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。すがちゃん最高Ｎｏ．１は「素晴らしい賞をいただいて感無量です。本来我々は、『始める』とは真逆の『終わり』の人間なので」と自虐交じりに受賞を喜んだ。