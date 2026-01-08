お正月にたっぷり堪能したお餅。ひと通り楽しんだと思っていたら、まだこんなアレンジがありました。こんがり揚げた餅がだしを吸って、口に入れた瞬間じゅわ〜っ。中はとろり、表面は香ばしく、味つけは「めんつゆ」だけだから、おいしさも間違いない一皿です。『揚げだし餅』のレシピ材料（2人分）切り餅……3個（約150g） 大根おろし……50g 〈だし汁〉めんつゆ（3倍希釈）……大さじ1 熱湯……大さじ1 ねぎの小口切り……適宜