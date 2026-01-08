資料：香川県空撮 東京商工リサーチ高松支社は７日、2025年の企業倒産についてまとめました。 香川県の2025年の倒産件数は65件で、前年より12件増え、過去10年で最多でした。負債総額は95億2700万円で、前年より約50億円増え、過去10年で５番目に多くなりました。 産業別では「サービス業他」が21件と最も多く、次いで「建設業」17件、「製造業」11件などとなっています。負債の規模別では「5000万円未