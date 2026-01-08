【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（11月）16:00 予想-0.9%前回1.5%（前月比) 予想2.7%前回-0.7%（前年比) フランス貿易収支（11月）16:45 予想N/A前回-39.18億ユーロ フランス経常収支（11月）16:45 予想N/A前回11.0億ユーロ ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（12月）19:00 予想-14.6前回-14.6 ユーロ圏景況感指数（12月）19:00 予想96.