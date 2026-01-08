豪ドルドルは中銀副総裁発言受けて０．６７００ドル割れ＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは午前中に0.6720ドル台を中心とした推移から、午後に0.6696ドルを付けた。ハウザー豪準備銀行（中央銀行）副総裁が、地元メディアとのインタビューで、3％を超える現状のインフレ率について高すぎるとしたものの、個々のデータ発表に反応するのではなく、1－2年の視点で見極めが必要との姿勢を示した。これを受