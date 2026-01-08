箱根駅伝で史上初となる“2度目の3連覇”を果たした青山学院大学が8日、優勝報告会を行い5区を走った黒田朝日選手がファンに感謝の言葉をおくりました。山上りの5区を走った黒田選手は区間新記録のタイムで、先頭と3分24秒差から大逆転で往路優勝を達成。勢いそのまま復路も先頭を守り続け、3連覇を飾りました。優勝報告会で黒田選手は「5区を走ったシン・山の神、黒田朝日です」と照れながら挨拶。続けて「前を走った4人の選手が