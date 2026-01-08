国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は、中国で政府非公認のキリスト教会の信者6人が警察当局に拘束されたと発表しました。拘束されたのは、中国・四川省の成都に拠点を置く政府非公認のキリスト教会の信者6人です。国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」によりますと、警察当局は6日、教会の指導者の自宅を家宅捜索したうえで拘束したということですが、どのような理由で拘束したのかは明らかになっていません