元テレビ朝日社員の玉川徹氏は8日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）に生出演。大ヒット映画を見て、大泣きしたことを明かした。この日のゲストが映画「国宝」の音楽を担当する音楽家の原摩利彦氏（42）ということで、番組の冒頭で玉川氏は、前日「国宝」を見てきたと明かし、「1回見てるんですけど、お会いする前にもう1回。1回目は音楽にこだわって見てないから。2回目はちゃんと音楽