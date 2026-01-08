大分市教育委員会は8日、市内の中学校で男子生徒が別の男子生徒に暴行を加えている様子を撮影したとされる動画が交流サイト（SNS）上で拡散されているのを確認し、内容の真偽を含めて事実確認のための調査を始めたと明らかにした。動画は1分の長さで、8日午前3時半過ぎにSNSに投稿された。実在する大分市立中学校の名前が記載されていた。市教委は「事実であれば暴力事件。調査し、必要に応じて対応する」とコメントした。大分