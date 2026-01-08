女子SPで演技するアンバー・グレン＝セントルイス（ゲッティ＝共同）【セントルイス共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねる全米選手権は7日、セントルイスで行われ、女子ショートプログラム（SP）で3連覇を目指すアンバー・グレンがトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を決め、83.05点で首位に立った。世界女王のアリサ・リュウが81.11点で2位、イザボー・レビトが3位。9日にフリーを実施する