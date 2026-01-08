テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が７日に放送され、フリーアナウンサー・森香澄が出演した。この日は人気企画「トークアップデート予備校」の未公開シーンを放送した。エピソードを強化するために、鬼越トマホーク・良ちゃんが森アナの幼少期を質問。「お金持ちのイメージがあるんですけど？」と聞くと、森アナは「めちゃくちゃお金持ちではないです。まあ、裕福な方ではあると思います。作家なんで。放送作家。テレビ