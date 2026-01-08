音楽ユニットEvery Little Thingの持田香織（47）が7日深夜放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿27プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）に出演。子育てについて語った。15年に9歳下のスポーツトレーナーと結婚。21年に第1子を出産した。出演者のナインティナイン岡村隆史から「毎日忙しいですか？」と問われると、持田は「学校が始まって。お弁当を作ったりしてます」とコメント。弁当作りのために「6時に起き