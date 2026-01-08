俳優の松田龍平（42）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。デビュー当時の出来事を話した。松田は16歳の時に大島渚監督の映画「御法度」で俳優デビューした。サッカー少年だったが、中学3年で進路を考え始めたという。「これから何になろうか、サッカー選手は結構大変そうだな、みたいな気持ちもあったんですよ。通用するのかな、っていう気持ちもあったし」と当時の心境を話した。「そういうタ