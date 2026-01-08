1月8日、京王アリーナTOKYOにて「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」の最終日が行われ、女子決勝で京都精華学園中学校（京都府）と四日市メリノール学院中学校（三重県）が激突。京都精華学園が71－46で勝利を収め、U15世代の頂点に立った。 第1クォーター、京都精華学園はアニボグジェニファーチナザのインサイ